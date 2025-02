Pedullà: “Il mercato del Palermo è da 7,5 in pagella”

La sessione invernale si è chiusa, lasciando spazio ai bilanci e ai giudizi sulle mosse delle squadre. Tra operazioni last-minute e strategie ben studiate, alcuni club hanno rafforzato le proprie ambizioni, mentre altri hanno lasciato qualche dubbio sulle scelte adottate. Come sempre, il mercato non offre verdetti immediati: spetterà al campo confermare o ribaltare le valutazioni fatte sulla carta.

Tra i tanti osservatori del calciomercato, Alfredo Pedullà ha espresso la sua analisi su una sessione in cui le società hanno dovuto muoversi tra esigenze tecniche e vincoli economici. Tra le squadre che si sono distinte, il Palermo ha ricevuto un voto alto per la qualità degli innesti, mirati a rafforzare ogni reparto e rendere la squadra più competitiva nella corsa ai playoff.

Ecco, quindi, le valutazioni di questa sessione invernale: giudizi sempre opinabili, ma con un dato certo all’orizzonte – da oggi, non ci sono più alibi, perché il mercato è alle spalle e sarà solo il campo a parlare.

ATALANTA 6

Posch può essere utile alla causa, ma probabilmente sarebbe servito un difensore centrale. E forse un attaccante, alla luce degli ultimi guai.

BOLOGNA 6

Poca roba, ma di sicuro la forza di resistere alle richieste per i gioielli (Ndoye in testa). Pedrola entrerà nelle rotazioni di una stagione così impegnativa.

CAGLIARI 6

Molto bene Caprile, portiere di spessore. Una scommessa come Coman potrebbe essere vinta, ma resta qualche perplessità.

COMO 7

Douvikas ultimo botto di una sessione da decine di milioni. Ikoné può rilanciarsi, bene Caqueret e Diao. Ora Fabregas deve migliorare il profitto.

EMPOLI 5,5

Non benissimo le gestioni di Goglichidze e Fazzini. Di sicuro Kouame può dare una bella mano a Colombo e Salvatore Esposito. Ma servivano altri due innesti.

FIORENTINA 7,5

Protagonista assoluta, senza se e senza ma. Folorunsho, Zaniolo e Fagioli alzano a dismisura il tasso qualitativo e rilanciano le ambizioni.

GENOA 5,5

La nuova proprietà ha pensato soprattutto a trattenere Frendrup, aggiungendo Onana-Cornet e anticipando qualche investimento (Ellertson).

INTER 6

Aveva poco da fare, ha pensato a Zalewski che si è presentato bene. E ha chiuso Sucic per giugno, operazione interessante.

JUVENTUS 7

Pochi soldi in cassa, ma quattro operazioni in entrata. Spicca Kolo Muani, subito valore aggiunto. Costa di prospettiva, Kelly può tornare quello pre-Newcastle.

LAZIO 7

Tante offerte per i big, compreso Tavares, respinte. Tre colpi per il presente e per il futuro: Belahyane ci piace moltissimo, ha tutto per sfondare.

LECCE 6

Voto alto per la cessione di Dorgu, mega plusvalenza. Karlsson può funzionare, avremmo trovato di meglio per la corsia mancina.

MILAN 7,5

Un ribaltone assoluto rispetto all’estate. Nessuno può discutere Gimenez, bene Walker, mentre Joao Felix può rifiorire. Bondo buona mossa.

MONZA 4

Stendiamo un velo, non si può smobilitare così.

NAPOLI 5

Antonio Conte ha detto tutto in conferenza, dobbiamo aggiungere poco. Ha chiesto e non gli hanno dato, con rispetto per Okafor.

PARMA 5

Abbiamo afferrato il concetto di investire sui giovani, ma una squadra morbida e spesso ingenua avrebbe avuto bisogno di altro.

ROMA 6

Interessante Rensch, discreto cambio Gourna-Douath, forse la proprietà (dopo tanti soldi spesi male) ha preferito aspettare.

TORINO 6

Bene Casadei, bene Biraghi, bene Elmas. Ma una domanda si impone: Vanoli non voleva un attaccante? Salama non basta.

UDINESE 6

Si era presentata con lo svincolato Solet, investimento azzeccato. E ha preferito dedicarsi alla blindatura di Lucca (almeno in inverno).

VENEZIA 5

Non ci siamo: la classifica è brutta, avremmo aggiunto un paio di attaccanti a Pohjanpalo piuttosto che liberarcene.

VERONA 6

Ogni volta chiedono a Sogliano i miracoli senza budget. E magari tra gli stranieri che ha portato ci sarà qualche altro fenomeno. Valentini buona mossa.

I voti alle 20 di B

BARI 6,5

BRESCIA 5,5

CARRARESE 6

CATANZARO 6

CESENA 6,5

CITTADELLA 6

COSENZA 5

CREMONESE 6,5

FROSINONE 6

JUVE STABIA 6

MANTOVA 5,5

MODENA 5,5

PALERMO 7,5

PISA 7

REGGIANA 6

SALERNITANA 7

SAMP 6,5

SASSUOLO 6,5

SPEZIA 7

SUDTIROL 6