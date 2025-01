Antonio Barreca destinato ad approdare al Sudtirol.

Il calciatore si prepara a salutare la Sampdoria. Il calciatore ha il contratto con i blucerchiati che scade a giugno 2025 e non ci sono in corso dialoghi per il rinnovo. Anzi. Come raccolto da Alfredo Pedullà, il classe ’95 viaggia a vele spiegate verso la rescissione del contratto con la Samp per poi legarsi al Südtirol.