Manchester City-Club Brugge: paura all’Ethiad Stadium, scoppia un incendio all’esterno dell’impianto

Momenti di tensione a Manchester, dove un incendio si è sviluppato all’esterno dell’Etihad Stadium poco prima dell’incontro di Champions League tra il Manchester City e il Club Brugge. Le fiamme hanno raggiunto anche l’interno dello store ufficiale dei Citizens, causando preoccupazione tra i tifosi e le forze dell’ordine presenti.

Le cause dell’incendio sono ancora sotto indagine, ma i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per controllare e spegnere l’incendio. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti, ma l’evento ha creato una situazione caotica nei pressi dello stadio.

