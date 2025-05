Peda: «Qui sto da Dio, il mister mi ha dato fiducia. Ora sono un titolare»

CASTELLAMMARE DI STABIA – Tra i protagonisti della vittoria della Juve Stabia sul Palermo anche Patryk Peda, difensore centrale in prestito proprio dai rosanero. A fine partita, in conferenza stampa, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il percorso personale e il feeling con il tecnico Pagliuca.

«Mi ha dato tanto il mister. A Palermo ho giocato poco, qui è diverso. Con lui è un piacere, conosce tanto di gioco e mi ha dato fiducia. Quello è ciò che mi mancava, adesso sono un calciatore titolare», ha dichiarato.

Peda ha parlato anche del lavoro quotidiano: «Qui sto da Dio. Il mister mi prepara bene anche come braccetto destro. Giocare con compagni fortissimi non è semplice. È un bel gruppo e la cosa importante è che gioco».

Infine, una frecciata sul clima dello stadio: «Sono stato anche al Barbera, che è più grande, ma qui si sentono davvero i tifosi, le persone che ci spingono. Il mister era felice, come tutti noi. Ma non c’è tempo per fermarsi: domani si torna a lavorare».