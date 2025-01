Secondo Gianluca Di Marzio, la Juve Stabia starebbe valutando Patryk Peda del Palermo come sostituto di Francesco Folino, giovane centrale classe 2002, che potrebbe lasciare il club campano. La Cremonese sembra in vantaggio nella corsa per il difensore, mentre il Pisa resta alla finestra. L’eventuale uscita di Folino potrebbe accelerare l’operazione per portare Peda a Castellammare di Stabia.

