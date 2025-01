Cremonese, l’arrivo di Azzi può sbloccare la cessione di Sernicola: sfida tra Pisa e Palermo

L’arrivo di Paolo Azzi alla Cremonese potrebbe avere un effetto domino sul mercato, sbloccando la situazione di Leonardo Sernicola, esterno mancino classe ’97, che nelle ultime gare è sceso nelle gerarchie e ora si trova davanti un nuovo concorrente diretto per la corsia sinistra. Sernicola, autore di 18 presenze e 2 reti nella prima parte della stagione, ha giocato solo una partita nelle ultime quattro ed è attualmente fermo per un problema ai tendini, ma sembra destinato a lasciare il club.

Pisa favorito, ma spunta il Palermo

Secondo Cuoregrigiorosso.com, il Pisa appare in pole position per il giocatore, dato che il club toscano sta incontrando difficoltà a chiudere per Antonio Candela, bloccato dal Venezia. Sernicola rappresenterebbe una soluzione ideale per il Pisa, grazie alla sua capacità di giocare su entrambe le fasce e offrire una valida alternativa a Touré e Angori, finora con pochi ricambi.

Tuttavia, nelle ultime ore anche il Palermo si sarebbe fatto avanti. Il club rosanero è alla ricerca di un’alternativa allo statunitense Lund sulla sinistra, dove finora è stato adattato il centrale Ceccaroni, più incline alla fase difensiva. L’interesse del Palermo rende la corsa a Sernicola più aperta che mai, con la decisione finale che potrebbe arrivare a breve.

Con Azzi pronto a inserirsi nella rosa grigiorossa, l’addio di Sernicola sembra ormai imminente, e il suo futuro si deciderà tra Pisa e Palermo, entrambi alla ricerca di rinforzi per affrontare al meglio la seconda parte della stagione di Serie B.