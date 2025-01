Emanuele Pesaresi: «Dal Palermo mi aspettavo una posizione di classifica migliore»

E’ intervenuto ai microfoni di News.Superscommesse.it, Emanuele Pesaresi, ex calciatore, tra le tante, di Napoli, Sampdoria e Pescara. Pesaresi si è soffermato soprattutto sull’attuale momento nel campionato cadetto:

«Delusioni in Serie B? Oltre che la Sampdoria, direi il Frosinone e la Salernitana. Non mi sarei aspettato una condizione di classifica del genere. Stanno attraversando diverse difficoltà, ma per entrambe si sono visti dei passi in avanti nelle ultime settimane. Sono piazze particolari in cui non è mai facile gestire certe pressioni, specie quando i risultati non arrivano. Venirne fuori non è semplice, ma il campionato è ancora lungo. La Salernitana, in particolare, sta soffrendo i problemi societari che condizionano anche le prestazioni della squadra. Se non c’è una buona organizzazione nel club, resta difficile vedere buoni risultati anche in campo. Aggiungo anche il Palermo, dal quale mi sarei aspettato una posizione di classifica migliore. Il distacco da quelle squadre che si contendono i posti per andare in Serie A è piuttosto significativo».