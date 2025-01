Palermo verso la Reggiana: doppio allenamento a Torretta. Il report

Doppio allenamento oggi a Torretta per il Palermo guidato da Alessio Dionisi in vista della prossima gara esterna contro la Reggiana.

Al mattino i rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno svolto un’esercitazione 10 vs 10 sul possesso palla, un esercizio 10 vs 5 sul possesso palla ad alta intensità e una partita 11 vs 11 in una porzione ridotta del campo. A concludere l’allenamento un lavoro metabolico specifico per reparti.

Nel pomeriggio è stata svolta una seduta di forza in palestra.