Pastore: «Contestare il City Group è un errore, Dionisi si gioca la A»

Durante l’ultima puntata di Fontana di Trevi in onda su Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha espresso il proprio pensiero sulle critiche che i tifosi rivolgono alle proprietà, citando anche il Palermo e il City Football Group, e soffermandosi sulla corsa playoff in Serie B.

Parlando del rapporto tra piazze e proprietà, Pastore ha spiegato: «Voglio porre l’attenzione su un aspetto che riguarda le piazze medio piccole che contestano il loro club: fuori non c’è la fila per acquistarli. È un discorso che abbiamo fatto per Torino che ha molto più appeal. Ci sono società che se sbagliano una o due stagioni vengono contestate come l’Empoli o a volte anche il Parma. In Serie B si contesta il Palermo che ha sbagliato molto quest’anno, ma non può essere un problema questa proprietà per la piazza. Ricordatevi che quelli che ci sono sono sempre meglio di chi potrebbe arrivare se se ne andassero».

Soffermandosi poi sulla situazione di Dionisi, Pastore ha aggiunto: «Il non esonero di Dionisi pagherà solo se il Palermo andrà in Serie A. Si sono rafforzati enormemente a gennaio e l’obiettivo credo sia vincere i playoff. Delle sei non è la squadra più in forma ma la più attrezzata».