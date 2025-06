Parma: Palladino in pole, ma c’è anche Vanoli. Tutte le trattative del giorno in Serie A

Il mercato comincia a scaldarsi e, come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, la giornata di trattative in Serie A è stata intensa e ricca di sviluppi in più piazze. Tra rivoluzioni in vista, scelte dirigenziali in fase di definizione e colpi in arrivo, ogni club comincia a disegnare la propria strategia.

Cremonese: Petrachi-De Rossi, asse caldo

A Cremona si attende solo l’ufficialità della nomina di Gianluca Petrachi come nuovo direttore sportivo. Insieme a lui, secondo quanto riportato da Trotta sul Corriere dello Sport, potrebbe arrivare Daniele De Rossi. L’ex centrocampista della Roma è in cerca di una nuova panchina e rappresenta il profilo ideale per il progetto dei grigiorossi neopromossi. I contatti tra le parti sono continui.

Parma: Palladino in pole, ma c’è anche Vanoli

Giornate caldissime anche in casa Parma, dove l’amministratore delegato Federico Cherubini è al lavoro su più fronti: cessioni (Bonny e Leoni in vetrina), ma soprattutto allenatore. Raffaele Palladino resta il favorito per il dopo-Chivu, ma come riporta il Corriere dello Sport attraverso Eleonora Trotta, si continua a monitorare anche Paolo Vanoli, senza escludere totalmente un contatto esplorativo con Eusebio Di Francesco. Quest’ultimo è però nei radar del Lecce, che ha aperto un ampio casting per sostituire Giampaolo. Tra i candidati salentini, anche Gilardino, Vanoli e Davide Nicola.

Lecce: Krstovic piace in Premier, occhi su Vignolo

Sul fronte uscite, il Leeds United è pronto a presentare un’offerta per Nikola Krstovic, valutato tra i 25 e i 30 milioni. Il montenegrino è seguito anche dalla Roma. Intanto, i salentini guardano in Argentina: è emerso un interesse per Julian Vignolo (18), talento del Racing, seguito anche da Pisa e Sassuolo.

Como, blitz vincente per Baturina

Nel frattempo il Como piazza un colpo internazionale. Come scrive Trotta su Corriere dello Sport, i lariani hanno chiuso per Martin Baturina (22) della Dinamo Zagabria: 18 milioni più 7 di bonus per assicurarsi il fantasista croato, che firmerà fino al 2030. In uscita, invece, Alieu Fadera (23) potrebbe cercare maggiore spazio: il suo valore si aggira sugli 8 milioni e ha richieste in Italia e all’estero.

Pederzoli lascia Parma

Infine, segnala sempre Eleonora Trotta per il Corriere dello Sport, Mauro Pederzoli ha ufficialmente risolto il contratto con il Parma e ripartirà da una nuova esperienza al Rapid Bucarest.