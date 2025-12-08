Palumbo esulta sui social dopo Empoli-Palermo: «Isaaa» è già virale

Dopo la vittoria per 1-3 del Palermo sul campo dell’Empoli, Antonio Palumbo ha celebrato il successo con un post su Instagram che ha subito attirato l’attenzione dei tifosi rosanero. Il centrocampista, protagonista anche dell’assist su punizione per il gol di Le Douaron, ha pubblicato una foto accompagnata da un’unica parola: «Isaaa», seguita da due cuori rosa e nero.

L’esclamazione, tipica del linguaggio giovanile palermitano, deriva dal siciliano «isàri», che significa alzare o sollevare. Nel suo uso colloquiale viene spesso impiegata come un imperativo motivazionale – una sorta di invito a sollevarsi, a tirarsi su, a reagire. Un modo diretto e identitario per esprimere carica ed entusiasmo.

Il termine, molto diffuso tra i tifosi rosanero, è stato subito accolto con centinaia di commenti e reazioni, trasformandosi in un piccolo tormentone post-vittoria. Una celebrazione autentica che conferma il crescente legame tra Palumbo, sempre più decisivo in campo, e la piazza di Palermo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da antoniopalumbo (@antoniopalumbo96)