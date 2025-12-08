La firma dei finlandesi porta il Palermo lontano

Contro l’Empoli dell’ex Dionisi, il Palermo dà continuità a quanto di buono fatto nel 5-0 contro la Carrarese. Lo fa davanti a un avversario in ottima forma, reduce da tre vittorie consecutive e anch’esso da un successo con 5 gol. Una prova di maturità da parte dei rosanero, in un campo complicato dove ancora nessuno era riuscito a vincere in questa stagione. La squadra dimostra di saper soffrire, riuscendo a respingere le avanzate avversarie nei momenti difficili e portando a casa i tre punti da gruppo vero.

Tre punti che parlano finlandese

Su questa vittoria è ben marcata la firma dei due finlandesi a disposizione di mister Inzaghi. Dopo un primo tempo a tratti dominato dal Palermo, a inizio ripresa Joronen deve più volte superarsi per evitare la rimonta dei toscani. L’estremo difensore sta stupendo tutti in questo inizio di stagione, con vari punti dei rosanero che sono passati dalle sue mani. Ormai è una delle sicurezze di questa squadra, dimostrandosi il portiere che nella passata stagione è mancato.

Alle parate del suo connazionale si affiancano anche i gol di Joel Pohjanpalo. Il bomber finlandese, con il suo secondo gol giornaliero, toglie le castagne dal fuoco dando il colpo del K.O. all’Empoli. Altra doppietta per il centravanti, che sta attraversando il suo miglior periodo in rosanero: raggiunta quota 10 reti in campionato e testa della classifica marcatori consolidata con 6 gol nelle ultime 3 partite.

Nuove soluzioni sulla trequarti

Le reti di Pohjanpalo non sono però una casualità. Dietro di lui, la squadra sta riuscendo a trovare più soluzioni, con il numero di palloni toccati dal centravanti in area avversaria che nelle ultime uscite appare incrementato. Palumbo sta iniziando a illuminare il Palermo con la sua qualità. Anche oggi per lui un assist fondamentale: quello che permette a Le Douaron di sbloccare il match.

Altri 90 minuti di panchina per Matteo Brunori, a cui ancora una volta viene preferito Vasic. Con appena 8 minuti giocati nelle ultime tre partite, l’attaccante sembra ormai non essere più nei piani di mister Inzaghi, almeno non sulla trequarti. Le prestazioni stanno dando ragione all’allenatore rosanero, che ha l’esigenza di impiegare nel reparto giocatori di ruolo e con caratteristiche adatte.

Adesso per il Palermo arriva la prova del nove. Nel match casalingo di venerdì sera contro la Sampdoria si palesa l’opportunità di firmare la terza vittoria consecutiva in campionato, traguardo che ai rosa manca dal febbraio 2024. Un’occasione da sfruttare contro un avversario in difficoltà. Vietato rallentare, sfruttando l’inerzia di questo rinnovato entusiasmo.