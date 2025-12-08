Serie B, Conti: «Reazione da grande squadra. A Palermo ce la giocheremo»

Dopo il successo ottenuto contro la Carrarese, Francesco Conti, uno dei protagonisti blucerchiati, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione e proiettarsi al prossimo impegno contro il Palermo.

Sulla vittoria in rimonta, il giovane ha parlato di un segnale importante da parte della squadra: «È stata una vittoria importantissima. Andare sotto due volte e riprenderla così è stata una reazione da grande squadra e dimostra che il gruppo è forte, c’è. In settimana lavoriamo tanto e siamo contenti, soprattutto per la prestazione e per il risultato».

Conti si è soffermato anche sulla sua crescita personale con la maglia della Sampdoria: «Crescere qui e arrivare a questi livelli, dando una mano alla prima squadra, rappresenta per me una crescita progressiva di cui vado fiero. Il mister mi ha sempre dato grande fiducia e io ho cercato di ricompensarla sul campo. Sono contento dei miei primi novanta minuti perché significa che sto lavorando bene, stiamo lavorando bene».

Parlando di sé, il classe 2004 ha spiegato: «Mi reputo un giocatore determinato e cerco di dare il giusto contributo alla squadra. Sono molto giovane, i compagni mi aiutano tanto e cerco di apprendere qualcosa in più da ogni allenamento. Il gol oggi non è arrivato: ho avuto una chance che potevo sfruttare meglio, ma la strada è quella giusta. Sono sicuro che, continuando così, ci toglieremo grandi soddisfazioni come gruppo e io personalmente».

Infine uno sguardo al prossimo match, venerdì sera al Barbera contro il Palermo: «Sarà una partita complicatissima, ma in Serie B ogni gara fa storia a sé e non importa chi è più avanti in classifica. Come abbiamo dimostrato oggi, da grande gruppo possiamo reagire. Sono sicuro che a Palermo andremo con l’atteggiamento giusto. A Palermo ce la giocheremo».