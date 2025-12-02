Repubblica: “Il rodaggio è finito. I rosanero si godono il vero Palumbo”

Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il Palermo ha finalmente ritrovato il vero Antonio Palumbo. Il centrocampista rosanero si è sbloccato nella travolgente vittoria per 5-0 contro la Carrarese e ora l’obiettivo è dare continuità al rendimento mostrato nelle ultime apparizioni. Sessantuno minuti ad alta intensità, quelli del numero cinque, che — sottolinea Alessandro Geraci nelle pagine di Repubblica Palermo — fanno pensare che il rodaggio sia davvero alle spalle.

Palumbo è stato protagonista sin dall’avvio: ha dato origine all’azione del primo gol, poi conclusa da Segre su assist di Pohjanpalo; ha sfiorato la rete con un mancino a giro al 28′; e infine ha trovato la sua prima esultanza in maglia rosanero con un inserimento perfetto sul cross dello stesso Segre. Un gol che rappresenta non solo una svolta emotiva, ma anche un’indicazione tattica: da trequartista, Palumbo sembra avere più chance di rendersi pericoloso.

Secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, i primi segnali della sua crescita erano già arrivati: l’assist di settembre al Südtirol, dopo una serpentina tra Kofler e Masiello, e quello di novembre contro la Virtus Entella, frutto di lettura e rapidità d’esecuzione, avevano già lasciato intuire il suo potenziale. Inzaghi, che lo ha voluto personalmente, non aveva nascosto le sue aspettative: «Palumbo è pronto e forte. È un titolare di questa squadra». Le recenti prestazioni sembrano confermare la fiducia del tecnico.

Il contesto del suo arrivo, ricorda ancora Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, non aveva aiutato: trattativa chiusa negli ultimi giorni, estate atipica, condizioni non ottimali e soli 35 minuti nelle prime tre gare. Con il passare delle settimane, però, Palumbo è entrato stabilmente nelle rotazioni, saltando solo la sfida con il Venezia. Le sue parole dopo la sconfitta col Catanzaro — «Io in primis devo fare di più» — avevano già mostrato la volontà di assumersi responsabilità.

Ora, osserva Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, serve il definitivo salto di qualità per aiutare il Palermo a risalire in classifica e restare agganciato alla lotta promozione. La prossima tappa è Empoli, dove l’ex tecnico Dionisi aspetta i rosanero con la volontà di mettere i bastoni tra le ruote. Passato e futuro si intrecciano, e il Palermo ha bisogno di risposte. La più luminosa, al momento, è proprio lui: il mago Palumbo.