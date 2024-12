Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, terrà una conferenza stampa giovedì 19 dicembre alle 10:45 presso il Palermo CFA. L’evento è organizzato in vista dell’imminente incontro di campionato tra il Palermo e il Sassuolo. Durante la conferenza, Dionisi offrirà ai giornalisti e ai tifosi aggiornamenti sulla preparazione in ritiro della squadra e sulla strategia per affrontare l’importante sfida esterna.

