Il Mattino: “Salernitana, cinque rinforzi per la salvezza. Le mosse di Petrachi”

Con il calciomercato di gennaio alle porte, la Salernitana si prepara ad affrontare una sessione cruciale per assicurarsi la permanenza in Serie B. Il quotidiano “Il Mattino” ha delineato la strategia del club granata che punta a implementare ben cinque tasselli fondamentali alla sua rosa, in un campionato che promette scossoni dalla quarta posizione in giù.

Secondo le informazioni raccolte, il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha già pianificato i ruoli chiave da rinforzare: si parla di due attaccanti, un mediano, un difensore centrale e un laterale sinistro versatile. Questa mossa è chiaramente volta a creare un equilibrio tra la solidità difensiva e l’efficacia offensiva, componenti essenziali per sfuggire alle insidie della zona retrocessione.

In attacco, alcuni profili sono già stati individuati e sembrano essere nelle fasi avanzate di valutazione. L’identità degli obiettivi non è stata svelata, ma si presume che la Salernitana stia cercando giocatori capaci di incidere immediatamente, in grado di elevare la qualità dell’attacco granata, attualmente uno dei meno prolifici del campionato.

Per quanto riguarda le altre posizioni, Petrachi sembra orientato a sfruttare gli esuberi della Serie A, una strategia che potrebbe permettere al club di accaparrarsi giocatori con esperienza nel campionato italiano a condizioni economiche vantaggiose. Il mediano e il difensore centrale saranno cruciali per rinforzare un reparto che ha mostrato alcune lacune in questa stagione, mentre il laterale sinistro dovrà offrire alternative sia in fase difensiva che in quella offensiva.