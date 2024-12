TMW: “Il Galatasaray fa sul serio per Dybala, le ultime”

Il Galatasaray intensifica gli sforzi per assicurarsi le prestazioni di Paulo Dybala, attaccante di spicco della Roma, con un’offerta che potrebbe rivelarsi decisiva nelle prossime settimane. Circa un mese fa, una delegazione del club turco composta da dirigenti e avvocati ha tenuto un incontro strategico a Roma, segnando l’inizio di una missione ben chiara: portare Dybala a Istanbul con un contratto triennale ricco e allettante.

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb, l’interesse del Galatasaray per l’argentino è più che una semplice speculazione. Il club è determinato a concludere l’affare, convinto che l’arrivo di Dybala possa garantire non solo gol, ma anche un innalzamento del livello tecnico e di prestigio della squadra. Nonostante la mancanza di un accordo totale con la Roma, l’ottimismo regna, alimentato dalla volontà di entrambe le parti di trovare una soluzione che soddisfi tutti gli interessati.

Diversamente dai tentativi estivi, quando Dybala era vicino a un trasferimento in Arabia Saudita, questa volta il Galatasaray procede con una strategia più discreta, mirando a evitare l’attenzione eccessiva e possibili complicazioni. La trattativa è ancora in fase di definizione, con alcuni dettagli da limare, ma le parti sono al lavoro per concludere positivamente.

Il Galatasaray, quindi, spinge forte per aggiungere Dybala al proprio arsenale offensivo, consapevole che un giocatore del suo calibro può fare la differenza in campo internazionale. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi, con il club turco pronto a fare tutto il necessario per chiudere un trasferimento che potrebbe rivelarsi tra i più significativi della prossima sessione di mercato.