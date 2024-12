TMW: “Feralpisalò, tutti pazzi per Pietrelli. Concorrenza dalla A per il Sassuolo”

Le prestazioni di Alessandro Pietrelli con la maglia della Feralpisalò non stanno passando inosservate. L’esterno offensivo classe 2003, cresciuto nel settore giovanile del Bologna, continua a crescere sempre di più con la maglia dei “Leoni del Garda”. Stando, infatti, a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sul ragazzo ci sarebbero gli occhi del Sassuolo e di Como, Atalanta e addirittura Juventus in Serie A. Pietrelli, al momento, ha registrato 19 presenze segnando tre reti. Nei prossimi giorni una di queste squadre potrebbe avviare contatti concreti per aggiudicarsi le prestazioni del giovane esterno.

