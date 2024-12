Sudtirol: Masiello recuperato ma salta nuovamente il Bari

Andrea Masiello salterà nuovamente la partita tra il suo Sudtirol e il Bari. 13 anni fa il difensore fu squalificato per calcioscommesse quando vestiva la maglia biancorossa: un gesto che il pubblico del “San Nicola” non ha mai perdonato al suo ex giocatore. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, infatti, il classe ’86 è tornato a lavorare in gruppo dopo due settimane di assenza per problemi muscolari, ma – come avvenuto già in passato – non farà parte della gara valida per la 18esima giornata di Serie B.

