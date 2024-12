Tmw: “Cremonese, ritorno di fiamma per Brunori: concorrenza al Venezia, le ultime”

La Cremonese riaccende l’interesse per Matteo Brunori, attaccante del Palermo, che nelle ultime settimane sembra essere scivolato in fondo alle preferenze del tecnico Alessio Dionisi. Dopo il tentativo estivo, quando i grigiorossi erano pronti a mettere sul piatto un’offerta da 5 milioni di euro più 2 di bonus, il club lombardo è pronto a rilanciare per portare l’attaccante rosanero in grigiorosso.

La situazione di mercato

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb, la Cremonese potrebbe effettuare un blitz decisivo nei prossimi giorni per assicurarsi Brunori, ma dovrà fare i conti con la concorrenza del Venezia, che avrebbe già avanzato una richiesta di prestito al Palermo. Più defilata, invece, la Salernitana, il cui interesse per l’attaccante sembra al momento più ipotetico che concreto.

Un attaccante conteso

Con il mercato alle porte, la situazione di Brunori appare in evoluzione, e nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi importanti. La Cremonese spera di chiudere l’affare per rafforzare il proprio reparto offensivo, ma il Venezia potrebbe complicare i piani grigiorossi con la sua proposta di prestito.

Lavori in corso, dunque, per definire il futuro di uno degli attaccanti più chiacchierati della Serie B.