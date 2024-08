Continua la preparazione del Palermo in vista del Cosenza.

Ecco il report:

Allenamento mattutino a Torretta per il Palermo guidato da Alessio Dionisi. Dopo un avviamento motorio e tecnico i rosanero, divisi per reparti, hanno effettuato esercitazioni sulla fase difensiva e sulla fase offensiva. A concludere la seduta un test in famiglia contro la formazione Primavera.