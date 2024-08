Cremonese-Palermo: lite tra tifosi rosanero. Le scuse della Curva Sud

Brutta rissa quella scoppiata al termine della gara vinta dal Palermo contro la Cremonese allo Zini. Hanno fatto il giro del web, infatti, le immagini della lita tra tifosi rosanero nel settore ospiti. In merito alla vicenda sono arrivate le scuse della Curva Sud rosanero che prende le distanze dal gesto commesso da un altro supporters palermitano di rubare la maglia di Blin ad una giovane tifosa.

Ecco il comunicato del gruppo:

“Nonostante di solito non diamo spiegazioni per il nostro essere e per il nostro modo di vedere le cose, oggi non possiamo come gruppo non dire la nostra sui fatti accaduti all’interno del settore ospiti a Cremona. Noi prendiamo le distanze dal gesto vile è indegno commesso da un residente al nord “SIMPATIZZANTE” del nostro gruppo, che ALL’INSAPUTA dei ragazzi del gruppo presenti, si è reso protagonista di un gesto ignobile che non ci rappresenta e non ACCETTIAMO che il tutto venga strumentalizzato contro di noi. Noi prima di essere ultras siamo uomini, per questo ci prendiamo le nostre responsabilità ribadendo di non essere né artefici né soprattutto complici di questi gesti infami,ci sentiamo comunque di scusarci con la piccola tifosa, la famiglia e con la città intera. ULTRAS CURVA SUD 1999″

