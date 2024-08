Serie B, stangata Cremonese: 4 giornate a Lochoshvili e Giuseppe Brescia. Le decisioni del Giudice Sportivo

Quattro giornate a Yayah Kallon (Salernitana) e a Luka Lochoshvili della Cremonese. Sono le decisioni del Giudice sportivo dopo la terza giornata della serie BKT. Fermo per un turno anche Matteo Lovato del Sassuolo.

Il Sostituto Giudice Sportivo, avv. Luca Lo Giudice, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nella riunione del 29 agosto 2024, ha preso le seguenti decisioni:

a) SOCIETÀ

In occasione delle gare della terza giornata di andata, sostenitori delle Società Bari, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Cosenza, Cremonese, Frosinone, Juve Stabia, Palermo, Pisa, Reggiana e Sampdoria hanno introdotto e utilizzato materiale pirotecnico nel proprio settore (petardi, fumogeni e bengala), in violazione dell’art. 25 comma 3 CGS. Tuttavia, date le circostanze esimenti specificate dall’art. 29, comma 1, lettere a), b) e d) CGS, non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società.

b) CALCIATORI

Calciatori Espulsi

– Yayah Kallon (Salernitana): Squalifica per quattro giornate e ammenda di €1.500 per simulazione di fallo in area di rigore e per comportamento irrispettoso verso l’arbitro.

– Luka Lochoshvili (Cremonese): Squalifica per quattro giornate per aver contestato l’operato dell’arbitro al termine della gara.

– Matteo Lovato (Sassuolo): Squalifica per una giornata per fallo su avversario in chiara occasione da rete.

Calciatori Non Espulsi

– Tommaso Barbieri (Cremonese): Ammonizione.

– Matteo Bianchetti (Cremonese): Ammonizione e ammenda di €1.000.

– Pietro Iemmello (Catanzaro): Ammonizione e ammenda per essere il capitano della squadra.

c) ALLENATORI

– Giovanni Martusciello (Salernitana):** Ammonito.

d) DIRIGENTI

– Federico Dall’Asta (Cremonese): Ammonito.

e) ALTRI TECNICI

– Giuseppe Brescia (Cremonese): Espulso e squalificato per quattro giornate per aver protestato contro l’arbitro trattenendolo per un braccio al termine della gara.