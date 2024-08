Palermo, Blin: «In B l’atteggiamento fa la differenza. Bisogna scendere in campo con la voglia di vincere»

Intervenuto in conferenza stampa il calciatore del Palermo Alexis Blin ha rilasciato le seguenti parole:

«Il punto di vista mentale è molto importante, perché la serie B è difficile. A far la differenza è l’atteggiamento e posso dire che su questo punto di vista ci siamo. Vedremo col tempo, ma sono fiducioso perché c’è l’atteggiamento giusto. I tifosi? Quando siamo in difficoltà e senti che ti sostengono, ciò ti dà più anche dal punto di vista fisico e grazie all’aiuto del pubblico. Ed è successo anche fuori casa. Spero che rimarrà così».

«I giocatori di qualità li abbiamo così come anche altre squadre. Ma come ho detto conta l’atteggiamento e voglio che la squadra sente il sentimento di vincere ogni partita, poi il campionato è lungo e non dobbiamo mollare. Bisogna scendere in campo con la voglia di vincere».

«Non ho un giocatore di riferimento, da piccolo apprezzavo Busquets e Iniesta. Apprezzo comunque giocatori che hanno una carriera lunga, anche in Serie B perché so la difficoltà che c’è e ho rispetto sia per i fenomeni sia per chi ha una carriera lunga».