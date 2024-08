Palermo, Blin: «Col Cosenza sarà difficile, siamo carichi e non vediamo l’ora di giocare davanti i tifosi»

Intervenuto in conferenza stampa il calciatore del Palermo Alexis Blin ha rilasciato le seguenti parole:

«Non vedo l’ora di giocare in casa. Già in allenamento al Barbera i tifosi davano il massimo, così come fuori a casa e questo è un punto di forza in più. Col Cosenza sarà difficile, siamo carichi e non vediamo l’ora di giocare davanti i tifosi. Ho già fatto mezzala, mediano ma mi trovo bene se la squadra fa bene».

Sull’episodio della maglia:

«Sono contento che la bimba ha avuto la maglia, purtroppo sono cose che succedono. Tanti francesci? Siamo molti a parlare francese. A parte Appuah parliamo tutti italiano e siamo ben integrati nel gruppo».