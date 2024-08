Palermo, Blin: «A Cremona vittoria di carattere, il gruppo lavora bene»

Intervenuto in conferenza stampa il calciatore del Palermo Alexis Blin ha rilasciato le seguenti parole:

«Al di là dell’esperienza c’è un gruppo che lavora bene. Le prime due partite non sono andate come volevamo ma dal punto di vista mentale ho visto la squadra rialzare la testa. A Cremona abbiamo vinto di carattere una gara difficile e dobbiamo lavorare ogni giorno. Siamo noi giocatori a far vedere all’allenatore che siamo pronti a giocare e dobbiamo farglielo vedere ogni giorno in allenamento. Se tutti ci alleniamo bene si alza il livello della squadra. Sono contento di aver giocato molto, il campionato è lungo ma non mi accontento perché voglio sempre giocare e fare bene. Le prime due partite abbiamo fatto molto possesso palla, tutte le squadre che l’hanno avuto in questa serie B hanno perso. A Cremona invece abbiamo deciso di essere più compatti per poi attaccare gli spazi. Però l’atteggiamento a farti vincere, a Cremona abbiamo sofferto ma alla fine abbiamo vinto e abbiamo ottenuto tre punti importanti».