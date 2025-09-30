Giornale di Sicilia: “Palermo-Venezia, le probabili formazioni”

La sfida del Barbera promette spettacolo ed emozioni forti. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Palermo e Venezia arrivano al confronto con obiettivi importanti e la voglia di restare incollati al gruppo di testa. I rosanero, reduci dal pari di Cesena, vogliono tornare a vincere davanti al proprio pubblico, mentre i lagunari cercano continuità dopo un avvio altalenante.

Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea come Inzaghi stia valutando il 3-5-2, con Brunori finalmente pronto a ritrovare fiducia al fianco di Pohjanpalo, ex di turno. Di fronte ci sarà il Venezia di Stroppa, che punta sulla velocità di Yeboah e sulla solidità di Busio in mezzo al campo.

Il Giornale di Sicilia evidenzia anche la forza del pubblico rosanero, che dovrebbe portare al quarto pienone consecutivo: oltre 30 mila spettatori sono attesi per una sfida che, secondo Alessandro Arena, può già valere molto in chiave promozione.

Probabili formazioni – Palermo-Venezia

PALERMO (3-5-2)

Portiere: Joronen

Difesa: Pierozzi, Bani, Ceccaroni

Centrocampo: Diakité, Segre, Blin, Giovane, Giasy

Attacco: Brunori, Pohjanpalo

Allenatore: Inzaghi

Panchina: Avella, Pizzuto, Peda, Bereszynski, Veroli, Palumbo, Gomes, Vasic, Le Douaron, Corona

Squalificati: Nessuno

VENEZIA (3-5-2)

Portiere: Stankovic

Difesa: Sverko, Venturi, Schingitienne

Centrocampo: Haps, Busio, Perez, Doumbia, Bjarkason

Attacco: Adorante, Yeboah

Allenatore: Stroppa

Panchina: Plizzari, Svoboda, Korac, Sidibé, Sagrado, Hainaut, Bohinen, Pietrelli, Lella, Compagnon, Fila, Casas

Squalificati: Nessuno