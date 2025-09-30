Palermo-Venezia, Barbera oltre i 30 mila: quarto pienone consecutivo e primato in Serie B

Il Palermo continua a viaggiare sulle ali dell’entusiasmo e punta a superare per la quarta volta consecutiva la soglia dei 30 mila spettatori al Barbera. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club di viale del Fante ha comunicato che i biglietti già staccati hanno superato quota 28.500, segnale evidente di una passione che cresce partita dopo partita.

L’esordio interno contro la Reggiana aveva portato sugli spalti 30.868 tifosi, seguito dal tutto esaurito con Frosinone (32.181) e Bari (32.363). Sommando i tre impegni casalinghi, sono già 95.412 le presenze complessive. Con la sfida di stasera, sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, verrà abbattuto il muro dei 100 mila spettatori stagionali, un dato che consolida il primato assoluto in Serie B.

Il confronto con le altre piazze parla chiaro: il Palermo viaggia a una media di 31.804 spettatori a partita, staccando nettamente la Sampdoria, ferma a 24.278. Allargando l’orizzonte alla Serie A, osserva ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i rosanero si collocherebbero addirittura all’ottavo posto per numero di presenze medie.

Non mancano infine le iniziative dedicate ai più giovani: con la formula Promo Family, gli Under 14 potranno entrare nel settore ospiti – messo a disposizione dei tifosi palermitani – al costo simbolico di 1 euro, purché accompagnati dall’acquisto di un biglietto intero. Un segnale, conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, di come la società punti a coinvolgere sempre di più le famiglie nella festa del Barbera.