Palermo-Venezia, scelti i telecronisti della partita

Sfida di grande fascino questa sera al Barbera. Palermo e Venezia si affrontano alle 20.30 per la 6ª giornata di Serie B in un match che profuma di alta classifica e che rievoca i precedenti playoff della scorsa stagione, quando i lagunari ebbero la meglio in entrambe le gare di semifinale.

La partita sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme: su Prime Video e OneFootball la telecronaca sarà affidata a Federico Marconi, mentre su Dazn a raccontare il match ci sarà Riccardo Mancini.

Un appuntamento imperdibile per i tifosi rosanero, attesi in massa sugli spalti del Barbera per provare a spingere la squadra di Inzaghi verso un successo che avrebbe un peso specifico importante in chiave promozione.