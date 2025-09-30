Palermo-Venezia, superata quota 30 mila: il Barbera sarà una bolgia

La febbre rosanero non si ferma. Per la sfida di questa sera al Barbera contro il Venezia è stata superata quota 30 mila spettatori, un traguardo che conferma l’entusiasmo travolgente della piazza. Come comunica il Palermo FC, lo stadio sarà ancora una volta una bolgia, con un colpo d’occhio da grande evento sportivo.

L’atmosfera si preannuncia elettrizzante, con i tifosi pronti a spingere la squadra di Inzaghi in un match dal sapore di alta classifica. Il Palermo FC sottolinea come la risposta del pubblico rappresenti un’arma in più in una stagione che vede i rosanero tra le protagoniste della Serie B.

Per garantire la massima sicurezza e fluidità negli ingressi, il Palermo FC ha rivolto un appello ai sostenitori: presentarsi ai tornelli con ampio anticipo per evitare disagi e lunghe attese. L’invito, ribadisce ancora il Palermo FC, è quello di vivere la serata in un clima di festa e collaborazione.

Con oltre 30 mila biglietti già staccati, il Barbera si prepara dunque a vivere un’altra notte da record, a conferma del legame speciale tra la squadra e la sua gente.