Corriere dello Sport: “Palermo, ufficiale Estevez: ora Osti cerca anche il vice Joronen”

Il Palermo mette a segno il primo colpo ufficiale della sessione estiva. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Nahuel Estevez è diventato ufficialmente un nuovo calciatore rosanero dopo aver firmato un contratto pluriennale con il club di viale del Fante.

Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, il centrocampista argentino, che compirà 31 anni a novembre, era svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Parma. Cresciuto calcisticamente nell’Estudiantes, Estevez diventa il primo calciatore argentino dell’era City Football Group al Palermo. L’ultimo connazionale ad aver indossato la maglia rosanero era stato Mario Alberto Santana.





Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Estevez porta in dote grande esperienza e affidabilità. In Italia ha disputato tre campionati di Serie A e ha conquistato la promozione in massima serie con il Parma vincendo il torneo cadetto. Centrocampista duttile, è in grado di ricoprire più ruoli nella zona mediana del campo, pur non essendo particolarmente prolifico in zona gol. I tifosi del Palermo, però, lo ricordano anche per la rete realizzata contro i rosanero nel pareggio per 3-3 al Tardini nella stagione 2023/24.

Archiviato il primo acquisto ufficiale, il lavoro del direttore sportivo Carlo Osti prosegue su altri fronti. Paolo Vannini, sulle colonne del Corriere dello Sport, spiega che una delle priorità riguarda la ricerca del vice di Jesse Joronen, confermato come titolare anche per la prossima stagione.

Con Alfred Gomis che da ieri non è più un calciatore del Palermo e Sebastiano Desplanches destinato a un nuovo prestito, i giovani Di Bartolo e Balaguss potrebbero restare soltanto come terza scelta. Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, perde invece quota l’ipotesi Boris Radunovic, mentre nelle ultime ore è emerso il nome di Samuel Pizzignacco, portiere classe 2001 reduce dall’esperienza al Monza dopo il percorso alla Feralpisalò. Al momento, però, si attendono ulteriori conferme.