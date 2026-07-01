Corriere dello Sport: “Palermo, oggi il giorno della nuova maglia”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
Screenshot 2026-07-01 061601

In casa Palermo cresce l’attesa per la presentazione della nuova maglia che accompagnerà i rosanero nella stagione 2026/27. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il nuovo kit sarà svelato nella giornata di oggi e porterà con sé una novità rispetto alla scorsa stagione.

Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, il Palermo dirà infatti addio al completo total pink, puntando su una divisa che vedrà il ritorno di una presenza più marcata del colore nero. Le venature nere caratterizzeranno gli inserti e diversi elementi grafici della nuova maglia, destinata ad accompagnare la squadra nel prossimo campionato.


Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’indizio più significativo era già arrivato domenica sera durante il concertone di Radio Italia Live al Foro Italico di Palermo. Sul palco dell’evento, che ha visto anche il club rosanero tra i protagonisti, è infatti comparsa la scritta “01.07”, chiaro riferimento alla data scelta per la presentazione ufficiale della nuova divisa.

Contestualmente, il Palermo ha annunciato anche il rinnovo della partnership con Etihad Airways. Paolo Vannini, sulle colonne del Corriere dello Sport, sottolinea che la compagnia aerea sarà ancora Official Airline Partner del club nella stagione 2026/27.

Il logo di Etihad Airways, già partner del Manchester City, comparirà sul retro delle maglie ufficiali della Prima Squadra maschile, della Prima Squadra femminile e di tutte le formazioni del settore giovanile, rafforzando ulteriormente il legame tra il Palermo e il City Football Group.

Altre notizie

palermo manchester city (127) osti Mirri

Corriere dello Sport: “Palermo, ufficiale Estevez: ora Osti cerca anche il vice Joronen”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
zito-luvumbo-centre-forward-of-mallorca-and-angola-during-the-laliga-ea-sports-match-between

Corriere dello Sport: “Palermo, Luvumbo resta la priorità ma cresce l’attesa: i rosanero chiedono una risposta”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
palermo catanzaro 3-2 (136) rui modesto

Udinese, Rui Modesto convocato per il ritiro: ma continua a spingere per l’addio

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (61) rui modesto

TMW: “Contatti in corso per il ritorno di Rui Modesto in rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
csm_bragantini_mantova_34a_potw_10eda139df

TMW: “Hellas su Bragantini, Palermo sullo sfondo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
csm_tommaso_cassandro_catanzaro_a4e257de00

Di Marzio: “Palermo, Cassandro verso le visite mediche: attesa entro il weekend”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
ESTEVEZ

Palermo, ecco Estévez: il nuovo rinforzo per il centrocampo. La scheda di presentazione

Angelo Giambona Giugno 30, 2026
Nahuel-Estevez-parma

Palermo, UFFICIALE: Estévez è rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
palermo manchester city (99) le douaron corona ederson

Il Secolo XIX: “Entella, Corona torna nel mirino: il Palermo valuta il prestito dell’attaccante”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
moreo

Tuttosport: “Il Palermo pensa a Moreo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
palermo sassuolo 5-3 (84) Gomes le Douaron

Repubblica: “Da Gomes a Le Douaron. C’è un Palermo sotto esame”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Luvumbo

Gazzetta dello Sport: “Palermo, Luvumbo in stand-by”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-07-01 061601

Corriere dello Sport: “Palermo, oggi il giorno della nuova maglia”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
palermo manchester city (127) osti Mirri

Corriere dello Sport: “Palermo, ufficiale Estevez: ora Osti cerca anche il vice Joronen”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
zito-luvumbo-centre-forward-of-mallorca-and-angola-during-the-laliga-ea-sports-match-between

Corriere dello Sport: “Palermo, Luvumbo resta la priorità ma cresce l’attesa: i rosanero chiedono una risposta”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
palermo catanzaro 3-2 (136) rui modesto

Udinese, Rui Modesto convocato per il ritiro: ma continua a spingere per l’addio

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (35) liberali

Catanzaro, il Como spinge per Liberali: incontro in programma domani

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026