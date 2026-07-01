Corriere dello Sport: “Palermo, oggi il giorno della nuova maglia”

In casa Palermo cresce l’attesa per la presentazione della nuova maglia che accompagnerà i rosanero nella stagione 2026/27. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il nuovo kit sarà svelato nella giornata di oggi e porterà con sé una novità rispetto alla scorsa stagione.

Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, il Palermo dirà infatti addio al completo total pink, puntando su una divisa che vedrà il ritorno di una presenza più marcata del colore nero. Le venature nere caratterizzeranno gli inserti e diversi elementi grafici della nuova maglia, destinata ad accompagnare la squadra nel prossimo campionato.





Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’indizio più significativo era già arrivato domenica sera durante il concertone di Radio Italia Live al Foro Italico di Palermo. Sul palco dell’evento, che ha visto anche il club rosanero tra i protagonisti, è infatti comparsa la scritta “01.07”, chiaro riferimento alla data scelta per la presentazione ufficiale della nuova divisa.

Contestualmente, il Palermo ha annunciato anche il rinnovo della partnership con Etihad Airways. Paolo Vannini, sulle colonne del Corriere dello Sport, sottolinea che la compagnia aerea sarà ancora Official Airline Partner del club nella stagione 2026/27.

Il logo di Etihad Airways, già partner del Manchester City, comparirà sul retro delle maglie ufficiali della Prima Squadra maschile, della Prima Squadra femminile e di tutte le formazioni del settore giovanile, rafforzando ulteriormente il legame tra il Palermo e il City Football Group.