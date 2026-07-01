Corriere dello Sport: “Palermo, Luvumbo resta la priorità ma cresce l’attesa: i rosanero chiedono una risposta”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
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Zito Luvumbo centre-forward of Mallorca and Angola during the LaLiga EA Sports match between RCD Mallorca and Real Madrid CF at Estadio de Son Moix on April 4, 2026 in Mallorca, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

Il Palermo continua a muoversi con decisione sul mercato, ma la priorità resta sempre Zito Luvumbo. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, mentre i primi rinforzi sono ormai pronti a vestirsi di rosanero, la trattativa con l’esterno del Cagliari vive una fase delicata e il club attende una risposta definitiva dal calciatore.

Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, Nahuel Estevez è già stato ufficializzato dal Palermo, mentre Tommaso Cassandro, con le visite mediche già programmate nel fine settimana, ed Hernani diventeranno presto nuovi giocatori rosanero.


Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la situazione legata a Luvumbo comincia però a preoccupare la dirigenza. Il Palermo teme infatti di rivivere quanto accaduto la scorsa estate con Salvatore Elia, quando la trattativa sembrava definita ma una serie di complicazioni portò Carlo Osti a cambiare obiettivo, chiudendo infine per Emmanuel Gyasi, mentre Elia si trasferì all’Empoli.

Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Paolo Vannini, sottolinea che il Palermo ha fatto tutto il possibile per convincere Luvumbo dell’importanza che avrebbe nel progetto tecnico di Filippo Inzaghi. L’esterno angolano del Cagliari resta infatti la prima scelta per aumentare qualità, velocità e imprevedibilità sulle corsie offensive.

Proprio per questo motivo, conclude Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il club rosanero aspetta una risposta chiara in tempi brevi. L’obiettivo della società è quello di consegnare a Inzaghi i nuovi acquisti già dal primo giorno di ritiro, evitando di trascinare ulteriormente una trattativa considerata fondamentale per il nuovo Palermo.

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