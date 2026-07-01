Udinese, Rui Modesto convocato per il ritiro: ma continua a spingere per l’addio

Il Palermo continua a lavorare per riportare Rui Modesto in rosanero. Come riferisce Tuttoudinese.it, il futuro dell’esterno angolano appare sempre più lontano da Udine, nonostante il calciatore sia stato inserito da Kosta Runjaic nell’elenco dei convocati per il ritiro estivo.

Secondo quanto riportato da Tuttoudinese.it, il Palermo non ha mai smesso di seguire Rui Modesto e continua a considerarlo uno degli obiettivi per rinforzare le corsie esterne in vista della prossima stagione. L’Udinese, però, avrebbe intenzione di cedere il classe 1999 soltanto a titolo definitivo, ritenendolo ormai fuori dal progetto tecnico.





Come evidenzia ancora Tuttoudinese.it, i mesi trascorsi in Sicilia hanno convinto la dirigenza rosanero a proseguire con decisione il tentativo di riportare il giocatore alla corte di Filippo Inzaghi. Nelle prossime settimane sono infatti previsti nuovi contatti tra Palermo e Udinese per cercare di trovare un’intesa.

Sempre secondo Tuttoudinese.it, al momento i bianconeri non sembrano intenzionati ad abbassare le proprie richieste economiche per il cartellino dell’esterno angolano, elemento che continua a rallentare la trattativa.

Infine, Tuttoudinese.it sottolinea come lo stesso Rui Modesto continui a spingere per lasciare l’Udinese, un fattore che potrebbe favorire l’evoluzione della trattativa nelle prossime settimane.