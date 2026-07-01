Udinese, Rui Modesto convocato per il ritiro: ma continua a spingere per l’addio

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
palermo catanzaro 3-2 (136) rui modesto

Il Palermo continua a lavorare per riportare Rui Modesto in rosanero. Come riferisce Tuttoudinese.it, il futuro dell’esterno angolano appare sempre più lontano da Udine, nonostante il calciatore sia stato inserito da Kosta Runjaic nell’elenco dei convocati per il ritiro estivo.

Secondo quanto riportato da Tuttoudinese.it, il Palermo non ha mai smesso di seguire Rui Modesto e continua a considerarlo uno degli obiettivi per rinforzare le corsie esterne in vista della prossima stagione. L’Udinese, però, avrebbe intenzione di cedere il classe 1999 soltanto a titolo definitivo, ritenendolo ormai fuori dal progetto tecnico.


Come evidenzia ancora Tuttoudinese.it, i mesi trascorsi in Sicilia hanno convinto la dirigenza rosanero a proseguire con decisione il tentativo di riportare il giocatore alla corte di Filippo Inzaghi. Nelle prossime settimane sono infatti previsti nuovi contatti tra Palermo e Udinese per cercare di trovare un’intesa.

Sempre secondo Tuttoudinese.it, al momento i bianconeri non sembrano intenzionati ad abbassare le proprie richieste economiche per il cartellino dell’esterno angolano, elemento che continua a rallentare la trattativa.

Infine, Tuttoudinese.it sottolinea come lo stesso Rui Modesto continui a spingere per lasciare l’Udinese, un fattore che potrebbe favorire l’evoluzione della trattativa nelle prossime settimane.

Altre notizie

Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (35) liberali

Catanzaro, il Como spinge per Liberali: incontro in programma domani

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
154000799-f6244218-018f-491e-930b-c4495f71b439 (1)

Sampdoria, Gartenmann in città: in arrivo la firma

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (61) rui modesto

TMW: “Contatti in corso per il ritorno di Rui Modesto in rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
palermo frosinone 0-0 (100) corona marchizza

Vicenza, Marchizza del Frosinone a un passo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
d'angelo spezia

Spezia, in arrivo la risoluzione con Luca D’Angelo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (49) vernier Sirigu

Sudtirol, Stabile e Vernier verso la firma

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
haas

Empoli, quattro addii a parametro zero

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
pg-foto-6-1

Modena, doppio colpo dal Perugia: vicini Montevago e Bacchin

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Okolo

Okolo accende il mercato: Juve Stabia, Empoli e altre quattro squadre sulle sue tracce

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
csm_bragantini_mantova_34a_potw_10eda139df

TMW: “Hellas su Bragantini, Palermo sullo sfondo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
csm_tommaso_cassandro_catanzaro_a4e257de00

Di Marzio: “Palermo, Cassandro verso le visite mediche: attesa entro il weekend”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
ESTEVEZ

Palermo, ecco Estévez: il nuovo rinforzo per il centrocampo. La scheda di presentazione

Angelo Giambona Giugno 30, 2026

Ultimissime

palermo catanzaro 3-2 (136) rui modesto

Udinese, Rui Modesto convocato per il ritiro: ma continua a spingere per l’addio

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (35) liberali

Catanzaro, il Como spinge per Liberali: incontro in programma domani

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
154000799-f6244218-018f-491e-930b-c4495f71b439 (1)

Sampdoria, Gartenmann in città: in arrivo la firma

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (61) rui modesto

TMW: “Contatti in corso per il ritorno di Rui Modesto in rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
palermo frosinone 0-0 (100) corona marchizza

Vicenza, Marchizza del Frosinone a un passo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026