Palermo U15, tre rosanero convocati in Nazionale per il Torneo di Natale
Il Palermo comunica che tre calciatori dell’Under 15 sono stati convocati in Nazionale dal tecnico federale Enrico Battisti. Si tratta di Mattia Castiglione, Francesco Chiaracane e Francesco De Caro.
I tre giovani rosanero prenderanno parte al prestigioso “Torneo di Natale Under 15”, in programma dal 20 al 23 novembre 2025 presso il Centro Sportivo di Novarello. La manifestazione rappresenta una delle principali vetrine per i talenti del calcio giovanile italiano e prevede allenamenti, partitelle e valutazioni condotte dallo staff federale.
Per il Palermo si tratta di un riconoscimento importante del lavoro svolto dal settore giovanile, sempre più presente nelle selezioni nazionali giovanili.