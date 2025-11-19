Entella, prove anti-Palermo: Chiappella ritrova quasi tutti e valuta i nodi di centrocampo e attacco

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’Entella prosegue la preparazione nel quartier generale di Leivi in vista della sfida di sabato contro il Palermo. Dopo la ripresa fissata lunedì pomeriggio, Parodi e compagni hanno svolto ieri una seduta mattutina senza intoppi, continuando l’avvicinamento alla gara del “Sannazzari”, in programma alle 15 contro la formazione di Filippo Inzaghi.

La rosa a disposizione di Andrea Chiappella, scrive Il Secolo XIX, è quasi al completo: l’unica eccezione resta il giovane difensore Tommaso Del Lungo. Il centrale, arrivato in estate in prestito dall’Atalanta, è alle prese con il recupero dall’edema osseo alla caviglia che lo tiene fuori da tempo. Il calciatore sta migliorando, ma dovrà mordere il freno ancora qualche settimana prima di tornare in gruppo.

La situazione complessiva dell’organico è comunque buona, sottolinea ancora Il Secolo XIX. Questi ultimi tre giorni prima del match permetteranno a Chiappella di valutare con calma la formazione titolare. I principali dubbi riguardano la composizione del centrocampo e la scelta della coppia d’attacco.

Particolare attenzione viene dedicata al reparto avanzato: come ricorda Il Secolo XIX, il rientro di Bernat Guiu dopo l’infortunio alla clavicola subìto a Padova può modificare sensibilmente le gerarchie offensive. La sua presenza offre nuove soluzioni e potrebbe cambiare equilibri che si erano consolidati nelle settimane della sua assenza.

L’Entella, dunque, arriva al confronto con il Palermo in condizioni complessivamente positive, con la possibilità di presentarsi al meglio in un match dall’alto coefficiente di difficoltà.