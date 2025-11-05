Gazzetta dello Sport: “Palermo, la tripla spinta: Pierozzi, Brunori e Bani rilanciano la corsa di Inzaghi”

Come racconta Fabrizio Vitale su La Gazzetta dello Sport, il 5-0 rifilato al Pescara rappresenta molto più di una vittoria larga: è il segnale di un Palermo rigenerato in ogni reparto. Dopo le sconfitte con Catanzaro e Monza e soli sei punti nelle precedenti sei gare, la squadra di Inzaghi ha ritrovato intensità, gol e fiducia.

Il primo elemento chiave, sottolinea Vitale per La Gazzetta dello Sport, è Niccolò Pierozzi. Rigenerato dal tecnico, l’esterno è tornato a interpretare il ruolo che lo aveva reso protagonista ai tempi della Reggina, quello di pendolino nel 3-5-2. Spostato nuovamente sulla fascia dopo un periodo da difensore centrale, ha risposto con una doppietta e due assist, eguagliando già i suoi record stagionali raggiunti in Calabria. Un’arma ritrovata, irrinunciabile per Inzaghi.

Il secondo segnale arriva da Matteo Brunori. Il capitano, reduce da tre panchine consecutive, è tornato al gol nel momento più difficile, trovando la rete e servendo un assist a Pierozzi. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, la svolta è arrivata quando Inzaghi lo ha avvicinato a Pohjanpalo, restituendogli quella posizione da centravanti puro che lo aveva reso letale nelle stagioni passate. Il duo, che insieme vale una media di 30 gol a campionato, potrebbe ora diventare la chiave per l’attacco rosanero.

Infine, il terzo pilastro della rinascita è il ritorno di Mattia Bani. Dopo un mese di stop per un infortunio al flessore, il difensore ex Genoa ha ridato stabilità alla retroguardia, che fino alla gara col Monza era stata tra le migliori della Serie B. Il suo impatto, osserva Fabrizio Vitale su La Gazzetta dello Sport, è stato immediato: leadership, ordine e personalità. Non a caso, le tre partite in sua assenza hanno coinciso con l’involuzione della squadra e la perdita del secondo posto.

Con Pierozzi tornato protagonista, Brunori finalmente sbloccato e Bani di nuovo al comando della difesa, Inzaghi sembra aver trovato gli uomini giusti nel momento giusto. E per il Palermo, come scrive Vitale su La Gazzetta dello Sport, la crisi può dirsi definitivamente alle spalle.