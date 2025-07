Palermo, trattativa in corso per Lund: dalla Germania conferme da Sky, niente prestito ma solo cessione a titolo definitivo

Dalla Germania arrivano ulteriori conferme sul futuro di Kristoffer Lund, terzino sinistro del Palermo finito nel mirino dell’1. FC Köln. Dopo le indiscrezioni lanciate dalla Kölnische Rundschau, è ora Sky Sport Germania a rilanciare la notizia: la trattativa tra i due club è in corso, ma il Palermo ha escluso la possibilità del prestito, aprendo soltanto a una cessione a titolo definitivo.

Il difensore statunitense, classe 2002, ha collezionato 68 presenze in Serie B con la maglia rosanero, dimostrando qualità fisiche e tecniche che hanno attirato l’attenzione di diverse squadre estere. Secondo Sky, l’1. FC Köln lo considera una valida alternativa a Leart Pacarada e avrebbe individuato in lui il profilo giusto per rinforzare il lato mancino della difesa.

Il club tedesco, neopromosso in Bundesliga, sta valutando l’affondo, ma dovrà formulare un’offerta adeguata per convincere la dirigenza rosanero. Lund, che ha già militato nel campionato svedese con il BK Häcken, ha un contratto con il Palermo fino al 2027 e il suo valore di mercato si aggira intorno ai 2,7 milioni di euro.

La trattativa resta aperta, ma il messaggio da parte del club di viale del Fante è chiaro: niente soluzioni temporanee, si tratta solo per la cessione definitiva.