Corriere dello Sport: “Palermo, affondo per Tramoni. E Magnani rientra per Inzaghi”

Il conto alla rovescia è partito e l’assalto è quello decisivo. Il Palermo stringe per Matteo Tramoni (26) e cambia passo nella trattativa con il Pisa, trasformando l’idea iniziale in un investimento vero e proprio: acquisto a titolo definitivo da 6 milioni di euro. Una mossa che certifica la volontà del club di chiudere, secondo quanto racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, fin dall’inizio consapevole di trovarsi davanti a un’operazione complessa, da portare a casa con pazienza e determinazione.

Il Pisa riflette: le cifre sono importanti, i nerazzurri stanno lavorando ad altri innesti offensivi (Stojilikov) e intanto continuano a contare su Tramoni, atteso in campo nel delicato match di sabato contro il Sassuolo. Ma il pressing rosanero è costante e la proposta ora è concreta. Il giocatore, dal canto suo, pur accettando di scendere di categoria, vedrebbe Palermo come una sfida stimolante, forte del progetto tecnico e del rapporto con Inzaghi che lo conosce bene, come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport.

OSTI NON MOLLA

Il direttore sportivo non arretra di un millimetro: per Osti, Tramoni è il tassello che manca per dare qualità e imprevedibilità alla fase offensiva. Le tempistiche del mercato rendono l’attesa febbrile: il Palermo anticipa a venerdì sera, il Pisa gioca sabato, e tutto potrebbe slittare al weekend con la chiusura delle liste fissata alle 20 di lunedì 2 febbraio. Ma mai come ora la sensazione è che l’affare sia maturo, lo riferisce Paolo Vannini, Corriere dello Sport.

OPZIONE JOHNSEN

La linea resta chiara: arriverà un solo attaccante tra quelli trattati. L’accelerazione su Tramoni congela le alternative, anche perché c’è un solo slot over disponibile. Tuttavia, il mercato è imprevedibile e la pista Dennis Johnsen (27) resta viva: il norvegese è pronto a scendere dalla A e a lasciare Cremona per Palermo. Perde invece quota Dany Mota, frenato da un fastidio muscolare che ne ritarderebbe l’impiego immediato. Un secondo slot potrebbe liberarsi con la cessione di Diakitè (25), ipotesi da ultime ore, come chiude Paolo Vannini sul Corriere dello Sport.

ALTRI MOVIMENTI

Intanto è rientrato in città Giangiacomo Magnani (29), tornato dal prestito alla Reggiana: completerà la rieducazione a Palermo con l’obiettivo di essere disponibile per la sfida interna con l’Empoli del 7 febbraio. Sul fronte extra-campo, ufficiale la nuova partnership con Etihad Airways, già sponsor del Manchester City: un accordo che punta a sostenere la crescita del club e a rafforzarne il profilo internazionale.