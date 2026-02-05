Palermo, già tanti tifosi allo Store del Barbera per le prime maglie di Johnsen e Rui Modesto

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
WhatsApp Image 2026-02-05 at 09.53.05

C’è già aria di entusiasmo al Renzo Barbera. Nella mattinata di oggi, infatti, numerosi tifosi del Palermo si sono presentati allo Store ufficiale dello stadio per accaparrarsi le prime maglie di Dennis Johnsen e Rui Modesto, i due volti nuovi del mercato invernale rosanero.

Un’affluenza significativa, documentata anche dalle immagini, che testimonia la curiosità e l’attesa attorno ai nuovi acquisti e all’appuntamento in programma nel pomeriggio. Alle ore 14.00, infatti, Johnsen e Rui Modesto incontreranno per la prima volta i tifosi in occasione di uno speciale Meet & Greet organizzato proprio all’interno dello Store del Renzo Barbera.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito, ma limitato ai primi 100 tifosi. Priorità garantita a chi ha acquistato la maglia ufficiale dei due calciatori tra ieri e oggi, usufruendo dello sconto del 20% e della personalizzazione gratuita, ricevendo contestualmente il bracciale che consente l’accesso prioritario all’incontro.

Per partecipare è inoltre necessaria la registrazione sul sito ufficiale del Palermo FC. Durante il Meet & Greet sarà possibile ottenere autografi esclusivamente su prodotti ufficiali del Club e, al termine dell’evento, verrà messa in vendita una quantità limitata di maglie autografate, disponibili fino a esaurimento scorte.

Un segnale chiaro di come l’entusiasmo attorno al Palermo resti alto anche fuori dal campo, con i tifosi pronti a stringersi attorno alla squadra e ai nuovi protagonisti in vista del rush finale di stagione.

