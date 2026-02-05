Palermo, dieci partite in 42 giorni: in palio c’è un pezzo di sogno

Dieci partite in quarantadue giorni, tre turni infrasettimanali e un finale di stagione che può dire molto sulle ambizioni del Palermo. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, per i rosanero si apre un periodo di fuoco che inizierà sabato contro l’Empoli e si chiuderà il 21 marzo al Barbera contro il Padova.

Il calendario non è proibitivo, ma richiederà attenzione massima nella gestione delle energie. Cinque gare al “Renzo Barbera” e cinque in trasferta, con un solo vero scontro diretto contro il Monza. Come sottolinea ancora Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia, il Palermo dovrà confermare un rendimento interno praticamente impeccabile e alzare il livello nelle gare esterne, soprattutto contro squadre più quotate.

Inzaghi sarà chiamato a dosare uomini e risorse, anche grazie agli innesti di gennaio. Johnsen e Rui Modesto rappresentano due armi in più, utili per affrontare un ciclo di partite così intenso. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, entrambi sono già operativi dopo la presentazione ufficiale a Torretta e potranno essere inseriti gradualmente nei meccanismi di squadra.

Il momento più insidioso del calendario arriverà a breve: la sfida con l’Empoli aprirà una striscia di tre gare in sette giorni, seguite da un altro trittico ravvicinato che metterà alla prova tenuta fisica e mentale della rosa. Inzaghi, però, non vuole cali di concentrazione. Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’attenzione resta focalizzata su una partita alla volta, a partire dall’Empoli.

I numeri recenti confortano l’ambiente. Finora, nelle gare ravvicinate, il Palermo ha mostrato solidità: tra settembre e ottobre sono arrivati cinque punti in cinque partite, con successi contro Spezia e Pescara e qualche passo falso da correggere. Un dato che, come sottolinea il Giornale di Sicilia a firma Alessandro Arena, va letto alla luce di una squadra oggi più matura e strutturata rispetto alla prima parte di stagione.

Dalla 23ª alla 32ª giornata il calendario prevede sette turni nel weekend e tre infrasettimanali. Empoli, Sampdoria, Entella, Südtirol, Pescara, Mantova e Carrarese scandiranno un percorso che potrà definire le reali ambizioni del Palermo. Un tour de force che i rosanero vogliono affrontare con consapevolezza, organizzazione e una difesa che resta tra le migliori della Serie B.

In palio non c’è solo una posizione di classifica, ma la possibilità concreta di restare agganciati al sogno promozione.