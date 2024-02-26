Palermo-Ternana, arbitra Bonacina. Le designazioni della 27^ giornata di serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2024

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 27ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma martedì 27 febbraio.

REGGIANA – SUDTIROL h. 18.15

CAMPLONE

COLAROSSI – RICCIARDI

IV: MILONE

VAR: SERRA

AVAR: LONGO S.

 

ASCOLI – BRESCIA h. 18.15

MASSIMI

PRENNA – GALIMBERTI

IV: GANDINO

VAR: GARIGLIO

AVAR: PAGANESSI

 

CATANZARO – BARI h. 20.30

PEZZUTO

VIGILE – VOTTA

IV: MIRABELLA

VAR: MAGGIONI (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)

AVAR: GUALTIERI (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)

 

LECCO – COMO h. 20.30

FELICIANI

BERCIGLI – YOSHIKAWA

IV: CALZAVARA

VAR: MARINI (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

 

PALERMO – TERNANA h. 20.30

BONACINA

FONTANI – CEOLIN

IV: RISPOLI

VAR: NASCA

AVAR: PAGNOTTA

 

PARMA – COSENZA h. 20.30

VOLPI

RASPOLLINI – PALERMO

IV: CENTI

VAR: MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

AVAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

 

SAMPDORIA – CREMONESE h. 20.30

PRONTERA

MASSARA – TRASCIATTI

IV: EMMANUELE

VAR: VALERI

AVAR: DI VUOLO

 

PISA – MODENA Mercoledì 28/02 h. 20.30

MINELLI

VIVENZI – LUCIANI

IV: DJURDJEVIC

VAR: IRRATI

AVAR: MIELE

 

SPEZIA – FERALPISALO’ Mercoledì 28/02 h. 20.30

BARONI

ROCCA – LONGO F.

IV: POLI

VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

AVAR: TREMOLADA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

 

VENEZIA – CITTADELLA Mercoledì 28/02 h. 20.30

PERENZONI

DE MEO – FONTEMURATO

IV: RESTALDO

VAR: DI MARTINO

AVAR: RUTELLA

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