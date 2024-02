Serie B: 15 giocatori squalificati. Di Mariano entra in diffida. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 26^ giornata

Il Giudice Sportivo, al termine della 7a giornata di ritorno della Serie BKT, ha squalificato 15 giocatori tutti per un turno: fermati Gelashvili (Spezia), Sernicola (Cremonese), Biasci (Catanzaro), Castagnetti (Cremonese), Cotali (Modena), Elia (Spezia), Estevez Alvarez (Parma), Fontanarosa (Cosenza), Marin (Pisa), Paghera (Brescia), Scognamillo (Catanzaro), Stojanovic (Sampdoria), Sverko (Venezia), Veroli (Catanzaro), Zampano (Venezia).

Nessun calciatore squalificato per Palermo e Ternana che si affronteranno domani. Tra i rosanero entra in diffida Francesco Di Mariano ammonito contro la Cremonese. Terza ammonizione, invece, per Aurelio e Ranocchia. Al prossimo richiamo con cartellino giallo i due potrebbero ritrovarsi, dunque, in diffida.