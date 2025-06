Palermo, Superpippo in arrivo: atteso in città questa settimana

Sta per cominciare ufficialmente l’era Inzaghi. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il primo contatto diretto tra il nuovo allenatore e la città di Palermo è previsto proprio in questa settimana, con sopralluoghi alle strutture, incontri con la dirigenza e la conferenza stampa di presentazione.

Il tecnico è atteso con grande curiosità da parte dell’ambiente rosanero, desideroso di lasciarsi alle spalle le incertezze del passato e di ritrovare entusiasmo. «Inzaghi è chiamato a dare identità a un progetto ambizioso», scrive Radicini sul Giornale di Sicilia, rimarcando come la nuova guida tecnica rappresenti l’occasione per aprire un ciclo in grado di riportare il Palermo in alto.

Dal canto suo, l’ex allenatore di Pisa e Reggina sembra deciso a calarsi sin da subito nella realtà rosanero, consapevole del peso e delle aspettative della piazza. «Si apre così una nuova fase, con la voglia condivisa di trasformare l’attesa in entusiasmo concreto», evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia. Un sentimento che unisce squadra, tifosi e società, tutti pronti a scrivere insieme un nuovo capitolo.