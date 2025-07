Palermo, superata quota 11.145 abbonamenti: oggi al via la vendita dei biglietti per il City

Il Palermo, tramite i propri canali social ufficiali, ha comunicato di aver superato quota 11.145 abbonamenti venduti in appena 11 giorni. Un dato significativo che testimonia l’entusiasmo crescente attorno alla squadra di Inzaghi.

Nel post pubblicato oggi, il club rosanero ha inoltre annunciato che a partire dalle ore 15:00 prenderà il via la vendita libera dei biglietti per l’amichevole contro il Manchester City, in programma al Barbera.