Giornale di Sicilia: “Chi segna con il Südtirol? I difensori…”

Le sfide tra Palermo e Südtirol hanno un tratto distintivo che non passa inosservato: i difensori diventano decisivi in zona gol. Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, nei sei precedenti tra le due squadre il bilancio è di tre vittorie rosanero, un pareggio e due sconfitte, ma nelle ultime quattro gare a incidere sono stati quasi sempre i giocatori del reparto arretrato.

Il Giornale di Sicilia ricorda che tutto ebbe inizio nella stagione 2023/24, con Corini in panchina. Al Barbera il Südtirol sorprese portandosi in vantaggio con Casiraghi, ma nel secondo tempo arrivarono le reti di Ceccaroni e Aurelio, entrambi difensori, per il 2-1 finale. Nel match di ritorno, con Mignani alla guida, fu ancora un difensore, Diakité, a firmare il gol decisivo che permise al Palermo di centrare i playoff.

Salvatore Orifici sottolinea sul Giornale di Sicilia che la tradizione si è confermata anche con Dionisi in panchina: vittoria esterna al Druso per 3-1 con firme di Baniya e ancora Diakité, prima del sigillo di Insigne. Un copione che si è ripetuto anche nell’ultimo incrocio, il primo maggio scorso, quando l’eurogol di Ceccaroni non bastò a evitare il successo biancorosso per 2-1 al Barbera.

Il Giornale di Sicilia, attraverso l’analisi di Salvatore Orifici, evidenzia dunque come la sfida di domenica rappresenti un’occasione per confermare o interrompere questa curiosa tendenza. Difensori goleador protagonisti in una sfida che, ancora una volta, promette sorprese.