Giornale di Sicilia: “Palermo, tifosi in massa a Bolzano. Verre resta in stallo”

Il Palermo potrà contare su un grande seguito per la prima trasferta di campionato. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i 625 posti del settore ospiti dello stadio Druso di Bolzano sono andati esauriti in poche ore. Vista l’elevata richiesta, ai tifosi è stato suggerito anche il settore 4B, non riservato esclusivamente ai rosanero. I tagliandi sono stati messi in vendita al prezzo di 17 euro, più i diritti di prevendita.

Il Giornale di Sicilia sottolinea che intanto la squadra tornerà oggi al lavoro, con i nazionali pronti a rientrare. Joronen e Pohjanpalo hanno disputato l’intera partita persa dalla Finlandia contro la Polonia a Cracovia, mentre Diakité è stato impegnato ad Accra con il Mali contro il Ghana, entrambe gare valide per le qualificazioni ai Mondiali.

Massimiliano Radicini evidenzia sul Giornale di Sicilia che resta in sospeso la situazione di Valerio Verre, ormai ai margini del progetto tecnico. La sua partenza è determinante per liberare spazio salariale e consentire al ds Osti di affondare il colpo su Bartosz Bereszynski, individuato come rinforzo per la difesa.

Il Giornale di Sicilia, attraverso l’analisi di Massimiliano Radicini, ricorda che il centrocampista è seguito da un club greco che, però, non ha ancora formalizzato un’offerta. La finestra di mercato in Grecia e Turchia chiuderà venerdì, mentre ci sarà più tempo in Qatar (16 settembre) ed Emirati Arabi Uniti (2 ottobre). Al momento, tuttavia, ogni trattativa resta in stand-by.