Giornale di Sicilia: “La prima trasferta è tabù, ma il Palermo ha Inzaghi”

Il pareggio interno con il Frosinone non ha ridimensionato le ambizioni del Palermo, ma ora è tempo di dare risposte lontano dal Barbera. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, domenica al Druso contro il Südtirol i rosanero cercheranno di sfatare un tabù che dura da quasi mezzo secolo: l’ultima vittoria esterna all’esordio in Serie B risale infatti al 1977, quando la squadra di Veneranda superò 2-1 il Rimini.

Da allora, ricorda il Giornale di Sicilia, le prime trasferte stagionali si sono rivelate spesso un ostacolo insormontabile: dal ko dell’anno scorso a Brescia allo 0-0 di Bari nel 2023, passando per i pareggi di Avellino nel 2003/04 e Modena nel 2013/14, tutte stagioni concluse con la promozione in A. Spezzare questa maledizione significherebbe mandare un segnale forte alla concorrenza.

Alessandro Arena sottolinea sul Giornale di Sicilia come il Palermo possa affidarsi anche al “fattore Inzaghi”. Superpippo, nelle sue precedenti esperienze in Serie B, non ha mai perso all’esordio esterno.

Il Giornale di Sicilia, attraverso l’analisi di Alessandro Arena, ricorda che domenica sarà anche la prima partita in trasferta dei rosa dopo 120 giorni, dall’eliminazione ai playoff contro la Juve Stabia. Quel ko segnò la fine della gestione Dionisi e l’inizio di un nuovo corso. Oggi il Palermo di Inzaghi vuole dimostrare di aver voltato pagina: la prova in Coppa Italia con la Cremonese ha già mostrato una squadra coraggiosa e propositiva. Ora la missione è ripetersi in campionato, contro un Südtirol che ha gli stessi punti in classifica e ambizioni concrete.