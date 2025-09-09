Repubblica: “Palermo, Inzaghi studia le mosse: Gomes e Palumbo pronti a prendersi la scena”

Il Palermo prepara la trasferta di Bolzano con l’obiettivo di tornare subito alla vittoria dopo il pareggio con il Frosinone. Come scrive Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, Inzaghi ha diverse opzioni per rinfrescare la formazione e presentare l’undici migliore contro il Südtirol di Castori, appaiato ai rosanero in classifica.

Il tecnico potrebbe partire dalle rotazioni in difesa. Il Repubblica Palermo evidenzia che Diakité, reduce dai due impegni con il Mali, potrebbe lasciare spazio a Peda per recuperare energie: il polacco completerebbe così il terzetto con Ceccaroni e Bani.

Al centrocampo spicca invece il nome di Gomes, pronto a partire titolare dopo l’infortunio che lo aveva limitato. Alessandro Geraci ricorda su Repubblica Palermo che il francese è vicino alle cento presenze con i rosanero, forte di una passata stagione da protagonista con 2.370 minuti disputati. Non un goleador, ma un giocatore fondamentale per equilibrio e grinta, capace anche di trovare la rete come un anno fa contro Reggiana e Cremonese.

Ma l’attesa più grande riguarda Palumbo. Il Repubblica Palermo, attraverso l’analisi di Alessandro Geraci, sottolinea come l’ex Modena, arrivato in ritiro in ritardo, abbia ormai terminato il rodaggio e sia pronto a diventare decisivo con la sua qualità tecnica. Nella scorsa stagione mise a referto dieci assist e nove gol: numeri che lo rendono una pedina chiave al fianco di Brunori e Pohjanpalo.

Intanto, scrive ancora Repubblica Palermo, i nazionali rientrano alla base: Joronen si è distinto contro la Polonia con alcune parate importanti, mentre Pohjanpalo è apparso meno incisivo. Chissà che non sia proprio Palumbo a fornirgli quei palloni giusti per tornare a brillare.