Palermo-Südtirol LIVE: cronaca in diretta della sfida del Renzo Barbera
Il Palermo questo pomeriggio scende in campo al Barbera per affrontare il Sudtirol in un’altra gara fondamentale per la rincorsa ai primi posti della classifica. Un’occasione quella di oggi che i rosanero hanno per poter avvicinare il Frosinone che ieri ha pareggiato contro l’Empoli. I ciociari al secondo posto distano 5 punti dai siciliani. Così come il Venezia oggi impegnato contro il Pescara. Pohjanpalo e compagni sono chiamati a non sbagliare e continuare la striscia di risultati utili consecutivi.
Inzaghi conferma il 3-4-2-1 ma scioglie i dubbi della vigilia con alcune scelte significative. Tra i pali Joronen, difesa a tre composta da Bani, Ceccaroni e Peda. Sulle corsie esterne agiranno Pierozzi a destra e Augello a sinistra, mentre in mezzo al campo spazio alla coppia Segre-Ranocchia.
Sulla trequarti la scelta ricade su Palumbo e Le Douaron, con Johnsen che parte dalla panchina. In attacco il riferimento centrale è Pohjanpalo, capocannoniere rosanero.
Il Südtirol di Castori risponde con Adamonis in porta e una linea difensiva formata da Bordon, Veseli ed El Kaouakibi. A centrocampo Tait agirà da capitano, affiancato da Davi, Frigerio, Casiraghi e Molina sugli esterni. In avanti la coppia offensiva sarà composta da Merkaj e Pecorino.
La cronaca testuale del match:
PRIMO TEMPO
IL TABELLINO
PALERMO 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni..Allenatore: Inzaghi. A disposizione: 1 Gomis, 6 Gomes, 7 Johnsen, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 18 Modesto, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli, 96 Magnani.
SÜDTIROL 31 Adamonis, 3 Bordon, 9 Pecorino, 17 Casiraghi, 21 Tait (C), 24 S. Davi, 26 Frigerio, 33 Merkaj, 34 Veseli, 79 Molina, 94 El Kaouakibi. Allenatore: Castori. A disposizione: 1 Borra, 22 Cragno, 4 Mancini, 5 Masiello, 7 Zedadka, 11 Tonin, 13 Sabatini, 18 Tronchin, 23 F. Davi, 46 Brik, 89 Crnigoj, 99 Verdi.
ARBITRO: Valerio Crezzini (Siena). Primo assistente: Marco Trinchieri (Milano). Secondo assistente: Stefano Galimberti (Seregno). Quarto ufficiale: Fabio Rosario Luongo (Napoli). VAR: Francesco Meraviglia (Pistoia). AVAR: Emanuele Prenna (Molfetta).
MARCATORI:
NOTE: